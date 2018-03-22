В опочецком банке нашли 5-тысячную поддельную купюру

Пятитысячная купюра с признаками подделки выявлена в одном из финансовых учреждений города Опочки. По данному факту полицией проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, — ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Об этом необходимо сообщить в полицию по телефону 02.