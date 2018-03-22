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В опочецком банке нашли 5-тысячную поддельную купюру
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В опочецком банке нашли 5-тысячную поддельную купюру 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пятитысячная купюра с признаками подделки выявлена в одном из финансовых учреждений города Опочки. По данному факту полицией проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, — ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Об этом необходимо сообщить в полицию по телефону 02.
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