Создание системы городской навигации к ЧМ-18 обойдется почти в 60 млн рублей

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Напомним, соответствующий аукцион был объявлен 1 марта. По результатам рассмотрения единственной заявки от ООО Самарская строительная компания «Ладья», она признана соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. Поэтому хотя открытый конкурс признан несостоявшимся, с подрядчиком имеют право заключить контракт.

Сумма контракта составит 59,9 млн рублей. Согласно документам закупки, подрядчик в срок до 13 июня должен выполнить монтаж временных дорожных знаков и дорожных щитов. При этом в течение одних суток до начала трансляции матча на пл. Куйбышева подрядчик должен осуществить закрытие чехлами дорожных знаков, противоречащих вводимому ограничению движения. А в течение одних после окончания матча Подрядчик должен снять ограничение движения, введенное на время проведения трансляции матча.

Кроме того, подрядчик должен обеспечить монтаж светофорных объектов, монтаж элементов системы информирования (в том числе размещение информационных наклеек на остановках общественного транспорта, монтаж навигационных кубов и указателей, монтаж навигационных табличек и списков шаттлов на существующие опоры, монтаж туристических карт, монтаж указателей направлений), нанесение временной разметки, установку и перестановку элементов ограждения.

В течение суток до начала каждого матча ЧМ подрядчик должен будет обеспечить перекрытие движения фонового транспорта и пешеходов, путем выставления железобетонных блоков, водоналивных барьеров, фан-барьеров, противоречащих введенному ограничению движения. А в течение суток после окончания каждого матча — снять ограничение движения, введенное на время проведения трансляции матча.

После проведения ЧМ в срок до 31 июля подрядчик должен будет выполнить демонтаж железобетонных и водоналивных блоков, демонтировать временные дорожные знаки и навигационные таблички, снять информационные наклейки, удалить временную дорожную разметку и разобрать пешеходные площадки.

"По окончании работ Подрядчик должен произвести заделку трещин в асфальтобетонном покрытии, восстановить поврежденные асфальтобетонные покрытия и покрытия из тротуарной плитки", — сообщается в документах закупки.