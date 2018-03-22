Велогонщик команды «Катюша» сломал локоть в результате падения

У швейцарского велогонщика команды «Катюша» Рето Холленштайна был диагностирован перелом локтя. Спортсмен получил травму после падения во время шоссейной однодневки «Дварс дор Вест-Фландерен» в Западной Фландрии (Бельгия), сообщает «твиттер» команды.

Сроки восстановления 32-летнего спортсмена пока не называются. Холленштайн выступает в составе «Катюши» с 2017 года. Швейцарец в 2014 году принимал участие в гонке «Тур де Франс».

«Катюша» — российская команда, основанная в 2008 году. В 2017 году «Катюша» была зарегистрирована в Швейцарии.