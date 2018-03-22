Ещё
Велогонщик команды «Катюша» сломал локоть в результате падения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Велогонщик команды «Катюша» сломал локоть в результате падения 

Чемпионат.com 1 час назад
У швейцарского велогонщика команды «Катюша» Рето Холленштайна был диагностирован перелом локтя. Спортсмен получил травму после падения во время шоссейной однодневки «Дварс дор Вест-Фландерен» в Западной Фландрии (Бельгия), сообщает «твиттер» команды.
Сроки восстановления 32-летнего спортсмена пока не называются. Холленштайн выступает в составе «Катюши» с 2017 года. Швейцарец в 2014 году принимал участие в гонке «Тур де Франс».
«Катюша» — российская команда, основанная в 2008 году. В 2017 году «Катюша» была зарегистрирована в Швейцарии.
Чемпионат.com: последние новости
Братья Бё стали совладельцами бизнеса по сдаче в аренду недвижимости Пышкин: через сезон будем раньше начинать и заканчивать чемпионат Маслов: «Амкар» хочет сыграть с «Локомотивом» дома, но Хабаровск – тоже вариант
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение