Северяне смогут бесплатно увидеть матчи Чемпиона мира по футболу

Жителей Поморья приглашают принять участие в ЧМ-2018. Для этого достаточно заполнить анкету в Доме молодёжи, пройти отбор и стать волонтёром Чемпиона мира по футболу в Калининграде. Мест всего 10. Организаторы оплачивают проезд, проживание и питание.

Требования к добровольцам — не моложе 18 лет, могут взять отпуск на срок не менее 20 дней, знают иностранные языки и умеют работать в команде. Бонусом будет опыт волонтерской деятельности. Анкету волонтеры можно найти в официальной группе Дома молодежи.

— Отбирать кандидатов будет оргкомитет в Калиниграде, там же и будет решено, кто чем займется. Насчет билетов на игры — опыт наших волонтеров на Олимпиаде в Сочи говорит, что добровольцы всегда попадают на игры. Во-первых, в качестве волонтеров, во-вторых, у них бывают выходные, организаторы обычно дают билеты, — рассказала начальник отдела организационно-массовой работы Дома молодежи Виктория Звягинцева

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Лучшие сборные мира сыграют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.