Ещё
Андрес Иньеста: «Барселона» будет сильнее «Реала» с Неймаром"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрес Иньеста: «Барселона» будет сильнее «Реала» с Неймаром" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста безразлично относится к новостям о возможно переходе своего бывшего одноклубника Неймара из «ПСЖ» в "Реал". По его словам, даже в этом случае каталонцы будут сильнее мадридцев.
— Удивлюсь ли я переходу Неймара в «Реал»? Нет, — приводит AS слова Иньесты. — Речь даже не о том, буду удивлен или нет. Мне безразлично. Но не воспринимайте это как неуважение. Мы не об этом думаем. «Реал» подпишет одного из лучших игроков в мире, но в «Барселоне» все еще будет состав, который я считаю сильнее других.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алиссон: "Россия играет не так, как южноамериканцы, будем привыкать" В "Расинге" подтвердили переход Лаутаро Мартинеса в "Интер" 24 очка Лилларда помогли "Портленду" победить "Детройт" и выиграть 12-й матч подряд
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК46
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков2
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Шипулин прокомментировал выступление в Тюмени
В КХЛ произошла «драка сезона»3
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение