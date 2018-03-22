Андрес Иньеста: «Барселона» будет сильнее «Реала» с Неймаром"

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста безразлично относится к новостям о возможно переходе своего бывшего одноклубника Неймара из «ПСЖ» в "Реал" . По его словам, даже в этом случае каталонцы будут сильнее мадридцев.

— Удивлюсь ли я переходу Неймара в «Реал»? Нет, — приводит AS слова Иньесты. — Речь даже не о том, буду удивлен или нет. Мне безразлично. Но не воспринимайте это как неуважение. Мы не об этом думаем. «Реал» подпишет одного из лучших игроков в мире, но в «Барселоне» все еще будет состав, который я считаю сильнее других.