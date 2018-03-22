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Иньеста: «Мне безразлично, перейдёт ли Неймар в „Реал“
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Иньеста: «Мне безразлично, перейдёт ли Неймар в „Реал“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
33-летний хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слухи о возможном трансфере бразильца Неймара из «ПСЖ» в мадридский "Реал".
"Удивлюсь ли переходу Неймара в «Реал»? Нет, мне это безразлично.
Для меня Неймар — один из лучших футболистов мира. Он может в любом поединке дать своей команде необходимый импульс для победы", — цитирует Иньесту Marca.
Неймар в феврале получил травму в ходе матча французской Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Спустя несколько дней бразилец перенес операцию на поврежденной ноге и выбыл из строя на 2-3 месяца.
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