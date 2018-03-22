Иньеста: «Мне безразлично, перейдёт ли Неймар в „Реал“

33-летний хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал слухи о возможном трансфере бразильца Неймара из «ПСЖ» в мадридский "Реал"

"Удивлюсь ли переходу Неймара в «Реал»? Нет, мне это безразлично.

Для меня Неймар — один из лучших футболистов мира. Он может в любом поединке дать своей команде необходимый импульс для победы", — цитирует Иньесту Marca.

Неймар в феврале получил травму в ходе матча французской Лиги 1 с «Марселем» (3:0). Спустя несколько дней бразилец перенес операцию на поврежденной ноге и выбыл из строя на 2-3 месяца.