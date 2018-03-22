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«Реал» отказался от трансфера Неймара
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«Реал» отказался от трансфера Неймара 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" отказался от трансфера форварда ПСЖ Неймара, информирует Onda Cero.
По сведениям источника, в королевском клубе смирились с тем, что подписать 26-летнего нападающего парижан ближайшим летом будет неимоверно сложно. Поэтому в стане «сливочных» приняли решение переключить свое внимание на другие трансферные цели. При этом в «Реале» намерены предпринять попытки подписать бразильца уже через год.
В нынешнем сезоне Неймар забил 29 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.
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