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Из-за солнечной активности в Нижнем возможны перебои в телевещании
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Из-за солнечной активности в Нижнем возможны перебои в телевещании 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Из-за традиционной для весны солнечной интерференции телевизоры нижегородцев могут работать с перебоями. Продлится это, ориентировочно, с 25 по 30 марта, сообщает министерство информационных технологий и связи региона.
Как отмечают специалисты, максимальная продолжительность сбоев в трансляции не должна превышать 25 минут в сутки.
Солнечная интерференция наблюдается дважды в год, на протяжении трех с половиной недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21 сентября и 21 марта). В это время спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции находятся на одной линии с Солнцем.
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