Из-за солнечной активности в Нижнем возможны перебои в телевещании

Из-за традиционной для весны солнечной интерференции телевизоры нижегородцев могут работать с перебоями. Продлится это, ориентировочно, с 25 по 30 марта, сообщает министерство информационных технологий и связи региона.

Как отмечают специалисты, максимальная продолжительность сбоев в трансляции не должна превышать 25 минут в сутки.

Солнечная интерференция наблюдается дважды в год, на протяжении трех с половиной недель от дней осеннего и весеннего равноденствия (21 сентября и 21 марта). В это время спутник связи и приемная антенна наземной спутниковой станции находятся на одной линии с Солнцем.