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Объявлена дата начала сезона-2018/19 в РФПЛ
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Объявлена дата начала сезона-2018/19 в РФПЛ 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин заявил, что сезон-2018/19 начнется 29 июля.
"Заканчивать позже всегда лучше, чем начинать раньше. Природу не обманешь, хоть что не делай. Прошло совещание в РФПЛ и было принято решение, что сезон-2018/2019 у нас начнется 29 июля, а закончится 26 мая. Был вопрос по декабрю, когда уйти на паузу пораньше или попозже. Приняли решение, что закончим первую половину сезона 9 декабря", — цитирует Пышкина "Советский спорт".
Ранее сообщалось, что РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов.
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