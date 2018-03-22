Ещё
Пышкин: через сезон будем раньше начинать и заканчивать чемпионат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пышкин: через сезон будем раньше начинать и заканчивать чемпионат 

Чемпионат.com 59 минут назад
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о возможном изменении дат проведения чемпионата России.
«Через сезон мы будем раньше начинать и заканчивать чемпионат, поскольку не будет никаких турниров. Скорее всего, будем играть в декабре. Почему мы не можем возобновить сезон позже, в апреле например? Просто нет возможности. Были бы манежи, зимой могли бы играть дольше. А так, вы видели, какое поле даже в Ростове и в других южных городах. Погода непредсказуема. В декабре может быть в Москве минус 6, а в Перми плюс 2, как это было в матче «Амкар» — ЦСКА в позапрошлом году. Мне говорили: как там они сыграют? Будет минус 20! Но ничего, сыграли же», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
Чемпионат.com: последние новости
Братья Бё стали совладельцами бизнеса по сдаче в аренду недвижимости Вальверде выиграл 2-й этап веломногодневки «Вуэльта Каталонии», Чернецкий — 15-й Дос Сантос – самый переоценённый игрок MLS по версии футболистов лиги
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение