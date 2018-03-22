Пышкин: через сезон будем раньше начинать и заканчивать чемпионат 

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал о возможном изменении дат проведения чемпионата России.
«Через сезон мы будем раньше начинать и заканчивать чемпионат, поскольку не будет никаких турниров. Скорее всего, будем играть в декабре. Почему мы не можем возобновить сезон позже, в апреле например? Просто нет возможности. Были бы манежи, зимой могли бы играть дольше. А так, вы видели, какое поле даже в Ростове и в других южных городах. Погода непредсказуема. В декабре может быть в Москве минус 6, а в Перми плюс 2, как это было в матче «Амкар» — ЦСКА в позапрошлом году. Мне говорили: как там они сыграют? Будет минус 20! Но ничего, сыграли же», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.