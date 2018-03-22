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Медведев сообщил, что подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля
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Медведев сообщил, что подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля 

ТАСС 1 час назад
Медведев сообщил, что подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля, на эти цели будет направлено около 10 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
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