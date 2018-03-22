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Около 80 домов отремонтируют в Мещанском районе
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Около 80 домов отремонтируют в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Список домов Мещанского района, в которых в течение 2018-2020 годов пройдет капитальный ремонт, утвердили. Об этом стало известно 22 марта. В перечень вошли 76зданий.
— Сроки начала и окончания работ пока определить сложно. Это связано с тем, что ремонт будут выполнять разные подрядные организации, — поделился Михаил Гудухин, заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник». — В прошлом году мы отремонтировали пять домов, и все работы закончили в срок. И в этот раз постараемся завершить все вовремя.
В районе планируют отреставрировать фасады домов, починить крыши, внутридомовые инженерные системы и многое другое.
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