Тьяго Силва — о матче с Россией и предстоящей игре с Германией

Защитник сборной Бразилии впервые оказался в Москве с тех пор, как едва здесь не умер. Интервью с Тьяго Силвой.

Если кто-то забыл или не знал историю Тьяго Силвы , то вот короткое предисловие. В 2005 году Тьяго Силве было 20 лет. «Порту» продал защитника в московское «Динамо», которое мощно вкладывалось в португалоговорящих футболистов. И если Данни зажёг так, что его затем продали аж за 30 млн евро, то Тьяго Силва не заиграл вообще. По приезде зимой в холодную Москву он сразу же заболел.

Юрий Васильков (врач «Динамо» на тот момент. — Прим. «Чемпионата»), правда, утверждает, что футболист заболел задолго до приезда в Москву. Доктор и защитник вместе отправились в Лиссабон, где прошло обследование. По словам Василькова, лёгкое было полностью повреждено, болезнь прогрессировала уже 8-10 месяцев. Туберкулез. Изначально Тьяго Силве сказали, что он пропустит три месяца. Это оказалось неправдой. Бразильца поместили в московскую больницу и изолировали от окружающих из-за того, что болезнь заразна. Футболист не видел никого, кроме врачей, которые говорили на непонятном для него языке. Тьяго Силва принимал по 10-15 таблеток в день и поправился на 10 килограмм. Из-за туберкулёза защитник не сыграл ни одного матча в 2005 году. В 2006-м он пришёл свободным агентом во «Фламенго». Клуб отказался от него со словами: «Ты ничем не лучше наших нынешних игроков». По словам Тьяго Силвы, тренеры «Фламенго» стояли к нему спиной, когда он пришёл на просмотр. Тогда защитник был близок, к тому чтобы закончить с футболом. Однако он смог преодолеть неприятности и в итоге даже стал лучшим бразильским защитником, получил капитанскую повязку и в сборной, и в «ПСЖ». И вот после всей этой истории защитник снова оказался в Москве, принял участие в победном матче со сборной России и ответил на вопросы «Чемпионата». — Каково вам вернуться в Москву спустя 13 лет? — Я впервые здесь с тех пор. Воспоминания тяжёлые, безусловно. Но из той ситуации в 2005-м удалось извлечь и что-то полезное — уникальный опыт. После туберкулёза я нашёл путь наверх. Я горжусь, что вернулся в Москву в качестве игрока основного состава сборной Бразилии. Для меня это многое значит.

— Главное воспоминание о той поездке в Россию? — Фотография с Изабель. Тогда ей было 17 лет. Она дома надела форму «Динамо». Когда мы вместе прошли через эту ситуацию, она стала моей женой. Само собой, у меня неприятные ассоциации с Москвой, но такое делает нас сильнее. Я доказал самому себе, что я — боец.

— В какой момент в голове появилась мысль: «Кажется, у меня что-то не так со здоровьем»? — Мы проходили с «Динамо» предсезонный сбор. Я не мог ни играть, ни даже тренироваться. Меня повезли на осмотр в Лиссабон. Сразу выявили туберкулёз и затем отправили в Москву, где я шесть месяцев провёл в больнице.

— Вы поняли, где подхватили болезнь — в «Динамо» или ещё дома? — Судя по всему, на сборе я уже был заражён и не мог тренироваться. У меня была очень сильная боль в груди. Ранее я не обращался к доктору, только придя в «Динамо», попросил о помощи. Там сразу всё выяснилось.

— Каково было одному полгода торчать в больнице? — Да, меня никто не мог навещать и мне вообще ничего не хотелось. Очень сложный момент для меня. Лишь спустя два месяца ко мне допустили близких. Приехала моя мама с другом. Они приходили раз в неделю и приносили мне еду. Затем меня начала навещать Изабель. Они мне очень помогли в тот период. Я благодарен им до сих пор. А ещё богу за то, что я полностью восстановился.

«Не понимал, врежусь головой в перекладину или нет»

— Победа над сборной России была не особо сложной? — В первом тайме нам пришлось тяжко. Россияне играли в очень закрытый футбол. Мы не находили пространства между линиями, чтобы агрессивно атаковать. Хотя психологически были устойчивы и во втором тайме, не теряя концентрацию, добились своего.

— За счёт чего? — Кажется, соперник подустал во втором тайме — мы много перекатывали мяч с одного фланга на другой. Россиянам приходилось много двигаться.

— Без единой замены сборная Бразилии перестроилась в перерыве. Как вы это сделали? — Паулиньо хорошо смещался, открывая зоны для партнёров. Тите немного изменил нашу игру в перерыве. Думаю, что тренеры заслужили похвалу за работу вне поля.

— В одном из эпизодов вы вынесли мяч с ленточки. — Я видел, что Алисон уже не успевает, и мне пришлось выбивать с ленточки мяч, который летел под перекладину. Я выпрыгивал и, честно говоря, даже не понимал, врежусь головой в перекладину или нет. Просто не видел её и чувствовал, что могу удариться, но всё равно выпрыгнул максимально. Выбил не нацеленно, а хоть куда. Хорошо, что Миранда первым оказался на мяче и выбил его.

— Скоро вы встретитесь со сборной Германии, впервые после 1:7 в полуфинале ЧМ-2014. Тите говорил, что это важная игра в эмоциональном плане. Она позволит вам сбросить психологический груз? — Сейчас не 2014 год, а другой момент. Другой тренерский штаб, другой статус матча — товарищеский. Мы помним нашу историю, прошлое невозможно забыть, и сейчас подходящий момент, чтобы снова встретиться с немцами. Ментально мы находимся в очень уверенном состоянии.

— Почему? — Потому что мы полностью уверены в себе. В том числе после победы над сборной России. Понятно, что немцы тоже в себе уверены. Это будет матч двух топ-команд, с равными шансами на победу. Для нас важно выиграть вне зависимости от того, что это товарищеский матч. Особенно после нашей последней встречи. Даже учитывая, что мы играем на выезде, мы очень сильны.

— А немцы? — Сборная Германии после победы на ЧМ-2018 продолжает показывать отменный футбол. Она хладнокровна и никогда не расслабляется. Мы готовы снова встретиться с этим соперником, хотя нами движет вовсе не желание отомстить.

— А что? — Результат на ЧМ-2018 складывается из маленьких деталей. Победа над Германией может стать одной такой деталью. Немцы — фавориты мундиаля, как и бразильцы, аргентинцы и французы. Но пока мы не добились ничего. Только участия в турнире.