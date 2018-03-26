Гостем редакции «СЭ» стал чемпион мира 2002 года Жилберту Силва. Он рассказал о том, как вместе с защитником сборной России Мариу Фернандесом играл за «Гремиу».
— Он принял решение выступать за сборную России. Понимаете его?
— Это его личное решение. Наверное, понял, что не сможет попасть в сборную Бразилии. Надеюсь, он хорошо себя проявит на чемпионате мира за Россию. Желаю ему удачи. Это хороший футболист.
— Говорили, что в Бразилии он нарушал режим, гулял. Это так?
— Я не знаю, как он вел свою личную жизнь. За ней я точно не следил. Но вот играл он хорошо, подавал надежды. Технически был хорошо оснащен, с «физикой» проблем не возникало.
— Вы тогда чувствовали, что он может дорасти до сборной Бразилии?
— Когда мы выступали с ним за «Гремиу», было видно, что это сильный футболист. Но для того, чтобы попасть в сборную Бразилии, нужно все время быть на виду. Может быть, он потерялся из виду, так как уехал играть в чемпионат России, который не показывают у нас на родине. Может быть, именно это и помешало ему стать игроком нашей сборной.
Полная версия интервью Жилберту Силвы