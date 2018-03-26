Ещё
Жилберту Силва: «Мариу Фернандес — сильный игрок, но для сборной Бразилии нужно быть на виду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жилберту Силва: «Мариу Фернандес — сильный игрок, но для сборной Бразилии нужно быть на виду» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Гостем редакции «СЭ» стал чемпион мира 2002 года Жилберту Силва. Он рассказал о том, как вместе с защитником сборной России Мариу Фернандесом играл за «Гремиу».
— Он принял решение выступать за сборную России. Понимаете его?
— Это его личное решение. Наверное, понял, что не сможет попасть в сборную Бразилии. Надеюсь, он хорошо себя проявит на чемпионате мира за Россию. Желаю ему удачи. Это хороший футболист.
— Говорили, что в Бразилии он нарушал режим, гулял. Это так?
— Я не знаю, как он вел свою личную жизнь. За ней я точно не следил. Но вот играл он хорошо, подавал надежды. Технически был хорошо оснащен, с «физикой» проблем не возникало.
— Вы тогда чувствовали, что он может дорасти до сборной Бразилии?
— Когда мы выступали с ним за «Гремиу», было видно, что это сильный футболист. Но для того, чтобы попасть в сборную Бразилии, нужно все время быть на виду. Может быть, он потерялся из виду, так как уехал играть в чемпионат России, который не показывают у нас на родине. Может быть, именно это и помешало ему стать игроком нашей сборной.
Полная версия интервью Жилберту Силвы
Спорт-Экспресс: последние новости
Ринат Билялетдинов: "Победа на сборах может создать обманчивое впечатление" Кузяев покинул расположение сборной и не сыграет с Францией Шкртел из-за попадания мяча в голову потерял сознание
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой125
Шипулина заподозрили в использовании допинга61
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение