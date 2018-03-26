Жилберту Силва: «Мариу Фернандес — сильный игрок, но для сборной Бразилии нужно быть на виду»

Гостем редакции «СЭ» стал чемпион мира 2002 года Жилберту Силва . Он рассказал о том, как вместе с защитником сборной России Мариу Фернандесом играл за «Гремиу».

— Он принял решение выступать за сборную России. Понимаете его?

— Это его личное решение. Наверное, понял, что не сможет попасть в сборную Бразилии. Надеюсь, он хорошо себя проявит на чемпионате мира за Россию. Желаю ему удачи. Это хороший футболист.

— Говорили, что в Бразилии он нарушал режим, гулял. Это так?

— Я не знаю, как он вел свою личную жизнь. За ней я точно не следил. Но вот играл он хорошо, подавал надежды. Технически был хорошо оснащен, с «физикой» проблем не возникало.

— Вы тогда чувствовали, что он может дорасти до сборной Бразилии?

— Когда мы выступали с ним за «Гремиу», было видно, что это сильный футболист. Но для того, чтобы попасть в сборную Бразилии, нужно все время быть на виду. Может быть, он потерялся из виду, так как уехал играть в чемпионат России, который не показывают у нас на родине. Может быть, именно это и помешало ему стать игроком нашей сборной.

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