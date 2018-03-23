Александр Зинченко: Готов играть за «Манчестер Сити» до конца карьеры хоть вратарем

— Когда Гвардиола сказал, что вы будете играть слева в защите?

— На первой тренировке, когда было решено, что я остаюсь. Тренер подробно объяснил, что видит меня на этой позиции, как действовать без мяча, а как — с мячом. В чем надо прибавить, чтобы получить свой шанс. Он четко обозначил мою ситуацию — мне стало намного легче. Настроение улучшилось.

— У вас есть надежда сыграть за «Манчестер Сити» в полузащите?

— Я готов помогать своей команде на любой позиции. Всегда выхожу на поле с одинаковым настроением.

Александр Зинченко : Готов сыграть на той позиции, где меня видит Шевченко

— Готовы всю карьеру играть в основе с «Манчестер Сити», но левым защитником?

— Да хоть вратарем. Все равно.

— А если играть за другую команду, но на родной позиции?

— Неважно, какая команда. Важно, что говорит душа. Я хочу быть в «Манчестер Сити» как можно дольше и готов быть здесь даже до конца карьеры», — цитирует Зинченко «Футбол 24».

В текущем сезоне 21-летний Александр Зинченко провел 13 матчей за «Манчестер Сити».