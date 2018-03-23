Ещё
Александр Зинченко: Готов играть за «Манчестер Сити» до конца карьеры хоть вратарем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Зинченко: Готов играть за «Манчестер Сити» до конца карьеры хоть вратарем 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Когда Гвардиола сказал, что вы будете играть слева в защите?
— На первой тренировке, когда было решено, что я остаюсь. Тренер подробно объяснил, что видит меня на этой позиции, как действовать без мяча, а как — с мячом. В чем надо прибавить, чтобы получить свой шанс. Он четко обозначил мою ситуацию — мне стало намного легче. Настроение улучшилось.
— У вас есть надежда сыграть за «Манчестер Сити» в полузащите?
— Я готов помогать своей команде на любой позиции. Всегда выхожу на поле с одинаковым настроением.
Александр Зинченко: Готов сыграть на той позиции, где меня видит Шевченко
— Готовы всю карьеру играть в основе с «Манчестер Сити», но левым защитником?
— Да хоть вратарем. Все равно.
— А если играть за другую команду, но на родной позиции?
— Неважно, какая команда. Важно, что говорит душа. Я хочу быть в «Манчестер Сити» как можно дольше и готов быть здесь даже до конца карьеры», — цитирует Зинченко «Футбол 24».
В текущем сезоне 21-летний Александр Зинченко провел 13 матчей за «Манчестер Сити».
Советский спорт: последние новости
Алексей Сорокин: Газоны всех стадионов ЧМ-2018 будут идеальны, как мы и обещали Эдуард Безуглов: Надеюсь, Кузяев будет полностью готов к матчу с Францией Полузащитник «Сан-Паулу» Сиприано перейдет в «Шахтер»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение