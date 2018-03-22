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Александр Зинченко: Готов сыграть на той позиции, где меня видит Шевченко
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Александр Зинченко: Готов сыграть на той позиции, где меня видит Шевченко 

Советский спорт 1 час назад
Отметим, что большую часть карьеры Зинченко провел на позиции центрального полузащитника. В «Ман Сити» сейчас играет на позиции левого защитника.
«Я готов сыграть на той позиции, где меня видит тренер. Мы начали подготовку к следующему сопернику и практически разобрали его. Впереди предстоит провести анализ, однако мы уже готовим некоторые тактические задания», — цитирует Шевченко сайт телеканалов «Футбол 1/2».
23 марта сборная Украины в товарищеском матче сыграет со сборной Саудовской Аравии, а 27 марта — со сборной Японии.
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