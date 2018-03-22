Братья Бё стали совладельцами бизнеса по сдаче в аренду недвижимости

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё стали совладельцами и членами правления компании Daysoff, которая занимается сдачей в аренду загородных домиков как в Норвегии, так и за её пределами, сообщает Hegnar.

«Многие дачи пустуют большую часть года. Почему бы не сдавать их другим людям в аренду через посредников вместо того, чтобы оставлять пустыми?» — сказал Йоханнес Бё.

По мнению других совладельцев этого бизнеса, имена известных биатлонистов будут привлекать внимание потенциальных клиентов.

Бё-младший сдаёт в аренду свой домик в Шушене. На текущий момент компания получила доступ к почти 100 объектам для сдачи в аренду.

Оба биатлониста создали собственные инвестиционные компании в прошлом году. Boe Invest — компания Тарьея Бё — была создана в марте, акционерный капитал составил 350 тысяч крон. Йоханнес Бё вложил 100 тысяч крон в Jtb Invest в октябре.