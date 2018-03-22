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Открытый чемпионат города по чирлидингу состоится 24 марта в Дзержинске
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Открытый чемпионат города по чирлидингу состоится 24 марта в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Организаторами мероприятия выступают МБУ ДО «ДЮСШ №3», отдел физкультуры и спорта департамента соцполитики и спорта городской администрации при поддержке НРОО «Федерация чирлидинга».
Соревнования пройдут по различным дисциплинам в нескольких возрастных группах. В них примут участие более 400 спортсменов из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Бора, Владимира, Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми и Самары.
Состязания пройдут на базе ФОКа «Ока» Начало в 13:00.
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