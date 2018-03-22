Открытый чемпионат города по чирлидингу состоится 24 марта в Дзержинске

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Организаторами мероприятия выступают МБУ ДО «ДЮСШ №3», отдел физкультуры и спорта департамента соцполитики и спорта городской администрации при поддержке НРОО «Федерация чирлидинга».

Соревнования пройдут по различным дисциплинам в нескольких возрастных группах. В них примут участие более 400 спортсменов из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Бора, Владимира, Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми и Самары.

Состязания пройдут на базе ФОКа «Ока» Начало в 13:00.