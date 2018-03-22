Юрий Ганус: Надо решать вопросы с WADA, вести переговоры. Переждать проблему не удастся

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус после пленарного заседания симпозиума WADA в Лозанне, на котором обсуждался в том числе и ход восстановления статуса РУСАДА, ответил на вопросы журналистов.

— Юрий Александрович, восстановлению РУСАДА мешают два невыполненных пункта дорожной карты: признание Россией выводов работы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и открытие доступа к пробам, опечатанным в московской лаборатории. Как решать эту проблему?

— Два оставшихся вопроса дорожной карты — вопросы переговоров. Как юрист я могу сказать, что сложные дела передавать в суд — последнее дело. Мы помним, что, когда прошло заседание МОК, были поданы заявления в CAS и были выиграны 28 дел. Не надо ждать сейчас никаких дел. Надо начинать переговорный процесс и работать. Не хочу показаться самым умным, но я не понимаю, почему эта ситуация тянется так долго. Вакуум заполняется негативом. Россия теряет позиции, доверие международного сообщества, и это серьезная проблема.

— Когда может состояться восстановление РУСАДА?

— От нас это не зависит. РУСАДА со своей стороны сделало все. Мы плотно работаем с WADA, с комитетом по аудиту. Возникают малейшие сомнения — все преодолеваем. Идем чуть вперед, предлагаем наше содействие в решении данного вопроса. Но переговоры — это не наш вопрос.

— Это политический вопрос?

— Это не надо делать политическим вопросом. Еще раз говорю как юрист: если есть проблема, ее надо разбить на определенные этапы, привлечь международных экспертов со стороны России, к которым есть доверие в мире, чтобы они представляли Россию. И поэтапно снимать вопросы. Те вопросы, которые не получится снять, надо решать в судах. Просто надо работать. Макларен, если вы посмотрите на его практику, реально уважаемый человек. Отпускать ситуацию и надеяться, что она решится сама собой, нельзя.

— WADA готово к компромиссам?

— Надо понимать, что речь идет о прецедентном праве. Если такая ситуация возникнет в другой стране, то как будет WADA принимать решение по ней, если сейчас «отпустит» Россию? Поэтому нужен переговорный процесс.

— Вы чувствуете разочарование WADA по поводу того, что Россия не выполняет эти два пункта?

— Нет, мы чувствуем поддержку WADA. Мы работаем с WADA очень плотно, с каждым отделом. Это правда. Планируем развивать наши отношения с WADA, спасибо команде аудита, которая помогла мне разобраться с каждым вопросом. Это помогло моему быстрому началу работы в РУСАДА. Мы стараемся обеспечить контакт с WADA, понять их позицию и объяснить ее нашим официальным лицам.

— Скажите прямо, Россия признает когда-нибудь доклад Макларена?

— От нас это не зависит. Поймите нас правильно, мы делаем все возможное. Мы полностью открыты и прозрачны. Но это вопрос к властям, и это вопрос переговоров.

— Почему Россия не может открыть доступ к московской лаборатории?

— Это процессуальный вопрос, идет уголовное расследование. И это не вопрос ответственности Минспорта РФ, это вопрос ответственности Следственного комитета РФ . Нам надо найти решение этого вопроса.

— Проблема доступа допинг-офицеров в закрытые города решена?

— Когда у нас работала группа по аудиту, было четыре миссии в закрытые города. Одна из них была неуспешной. Причем она от нас не зависела, это были наши подрядчики, которые работали по нашему заказу. В данный момент у нас при содействии Минспорта и тех, кто контролирует данные города, достигнуты все договоренности, связанные с доступом инспекторов. Это рабочий вопрос и вопрос взаимодействия. Еще раз, мы заинтересованы в работе по всем вопросам. Нам надо понять, что, как солнце восходит и садится, вопросы решены сами по себе не будут.

— Что делать с угрозой по поводу того, что из-за несоответствия РУСАДА кодексу WADA нельзя будет проводить международные соревнования?

— Мы должны понимать, что это угроза нашим национальным интересам. У меня более наступательная позиция по поводу переговоров. Я не призываю принять безоговорочно какой бы то ни было доклад, я призываю работать с ним. Причем немедленно. Тот вакуум, который был создан, использовали против нас. У нас есть и прямые потери, и косвенные — та же ситуация с Олимпийскими играми, потеря представительства в международных организациях. Сейчас мы проведем соревнования, которые уже номинированы, но мы можем потерять возможность проводить соревнования в будущем. У нас замечательные спортивные арены, инфраструктура. Мы одна из ведущих держав спорта, и что нам, проводить закрытые соревнования? Хотят ли спортсмены быть закрытыми? Нет, они хотят участвовать в международных соревнованиях, в Олимпийских играх. Поэтому надо решать вопросы. Переждать проблему не удастся. Вопросы не сняты. Еще раз говорю, это прецедент. Если «отпустят» Россию, то потом какую-то маленькую страну будут «строить»? Нет. Ситуация зашла в тупик, WADA само, как мне кажется, не может выйти из нее. WADA же тоже под давлением различных организаций, которые недовольны. Всем надо выходить из ситуации совместно. Одна из моих задач — выстроить нормальные отношения с WADA и восстановить доверие.