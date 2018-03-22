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С незаконными киосками в Челябинске будут бороться с помощью онлайн-карты
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С незаконными киосками в Челябинске будут бороться с помощью онлайн-карты 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске создали онлайн-карту для борьбы с незаконными киосками. Над проектом будут работать урбанисты и чиновники при помощи горожан. Челябинцев призывают делиться информацией о ларьках, чтобы проверить их статус. Если торговая точка работает нелегально, её демонтируют. Пилотным районом станет центр города.
— Мы разработали сервис, через который люди могут узнать, какие ларьки законные, а какие — нет, и быстро отправить фото нарушителя в администрацию, — рассказал челябинский урбанист Лев Владов. — В связи с этим у нас есть задание для всех вас: мы должны помочь сотрудникам мэрии заполнить эту карту конструкциями, которые сейчас реально существуют.
Информацию о киосках нанесут на интерактивную карту, а чиновники расставят статусы для каждого из них. Владельцам незаконных объектов сотрудники администрации отправят уведомление о демонтаже. За всеми изменениями можно будет следить онлайн.
— Недостающие объекты мы добавим сами. Вместе мы сможем сделать большую инвентаризацию очень быстро, — считает Лев Владов. — Если всё заработает и администрация сможет стабильно пользоваться сервисом, это будет наш первый огромный шаг на пути к удобному цифровому общению города и горожан.
По всему городу насчитывается три тысячи нелегальных киосков. Половина из них до недавнего времени работала по документам, но договоры истекли. Предприниматели хотят продлить их в ближайшее время, рассчитывая на так называемую амнистию. Ещё столько же киосков никогда не работали официально. Сейчас власти думают, как упорядочить их деятельность
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