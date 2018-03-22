Всероссийские соревнования по тайскому боксу впервые проходят в Московской области 

Соревнования будут проходить до 26 марта.
В Московской области впервые проходят всероссийские соревнования по тайскому боксу. Церемония открытия состязаний состоялась 21 марта в культурно-спортивном комплексе «Нара», передает «Радио 1».
— У нас большой опыт проведения мероприятий высокого уровня, в том числе и международных соревнований. В этом году мы впервые принимаем чемпионат России по тайскому боксу, — отметил глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков.
Он также отметил, что Подмосковье занимает второе место по количеству спортсменов в составе национальной сборной по боксу. Подмосковные спортсмены регулярно показывают отличные результаты на российских и международных соревнованиях.
Чемпионат и первенство страны по тайскому боксу пройдут в Наро-Фоминске с 19 по 26 марта.