Минюст отдал название «Партия прогресса», которую 4 года не дает зарегистрировать Навальному, поссорившемуся с ним активисту

со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как известно, структуру под названием «Партия прогресса» с 2014 года пытается зарегистрировать оппозиционер Алексей Навальный , однако Минюст ему неоднократно отказывал в этом.

Основатель «Гражданской позиции» — бывший соратник Навального Виталий Серуканов, который в прошлом году со скандалом покинул пост заместителя главы московского штаба президентской кампании оппозиционера. В декабре Серуканов опубликовал резонансный пост в Facebook, в котором раскритиковал Навального и главу его федерального штаба Леонида Волкова . Активист обвинил их в том, что «верификация подписей по регионам полностью провалена», а «собрание инициативной группы по выдвижению Навального в президенты — цирк и клоунада». После ухода Серуканова Навальный обвинил бывшего соратника в провокации и назвал «продажной засланной шкурой».

22 февраля Серуканов

сообщил, что в московском гостиничном комплексе «Измайлово» прошел съезд «Партии прогресса» и в Минюст поданы документы на ее регистрацию. «Я вошел в состав руководящего органа. На съезде присутствовали делегаты из 44 субъектов РФ. Была проделана большая и долгая работа. Все много раз выверено и проверено на предмет соответствия законодательству. Документы уже отвезены в Минюст», — пояснил бывший сторонник оппозиционера. Серуканов подчеркнул, что у «Партии прогресса» большие перспективы. По его словам, ей «просто никто не занимался». После этого Навальный и его штаб обвинили Серуканова в воровстве партии.

В настоящее время перечень «действующих» организационных комитетов на сайте Минюста содержит запись об оргкомитете «Партии прогресса» (сторонников Навального), начавшего работу по регистрации партии 17 января этого года (до поступления в Минюст ходатайства партии «Гражданская позиция»), отмечает «Интерфакс». В Минюсте агентству подтвердили, что теперь по закону наименование «Партия прогресса» закреплено за той структурой, которую представляет Серуканов.

Напомним, Навальный пытается зарегистрировать «Партию прогресса» с 2014 года. Сначала это даже

удалось, но вскоре Минюст передумал. Весной 2015 года министерство приняло решение об отказе в регистрации

организации, мотивировав это нарушением организаторами статьи 15 закона «О политических партиях» (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.