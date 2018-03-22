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Десять призовых мест завоевали каратисты из Алтуфьева в чемпионате России
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Десять призовых мест завоевали каратисты из Алтуфьева в чемпионате России 

Управа Алтуфьевского района 50 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
С триумфом вернулись юные спортсмены центра боевых искусств «Пума-Алтуфьево» из города Орла, в котором на выходных прошел чемпионат и первенство Союза карате-до России покарате-до среди взрослых, ветеранов, кадетов и детей. Об этом сообщается на сайте центра.
— Галактионов Артем, 8-9 лет, ката -1 место, кумитэ-30 кг— 1 место. Ал Халлак Тимур, 10-11 лет, кумитэ-35 кг— 1 место, Кбилашвили Давид, 10-11 лет, кумитэ -50 кг— 1 место, Тодуа Александр, 8-9 лет, кумитэ — 35 кг— 3 место, Поздин Артём, 10-11 лет, кумитэ — 35 кг— 3 место, Семёнов Георгий, 12-13 лет, ката — 3 место, кумитэ-50 кг— 2 место, командное кумите — 3 место, Путинцов Михаил, 12-13 лет, ката — 3 место, командное кумите — 3 место, — перечисляется на сайте центра.
Напомним, центр боевых искусств «Пума-Алтуфьево» находится по адресу: ул. Костромская, д. 14А. (то)
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