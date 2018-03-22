Десять призовых мест завоевали каратисты из Алтуфьева в чемпионате России

С триумфом вернулись юные спортсмены центра боевых искусств «Пума-Алтуфьево» из города Орла, в котором на выходных прошел чемпионат и первенство Союза карате-до России покарате-до среди взрослых, ветеранов, кадетов и детей. Об этом сообщается на сайте центра.

— Галактионов Артем, 8-9 лет, ката -1 место, кумитэ-30 кг— 1 место. Ал Халлак Тимур, 10-11 лет, кумитэ-35 кг— 1 место, Кбилашвили Давид, 10-11 лет, кумитэ -50 кг— 1 место, Тодуа Александр, 8-9 лет, кумитэ — 35 кг— 3 место, Поздин Артём, 10-11 лет, кумитэ — 35 кг— 3 место, Семёнов Георгий , 12-13 лет, ката — 3 место, кумитэ-50 кг— 2 место, командное кумите — 3 место, Путинцов Михаил, 12-13 лет, ката — 3 место, командное кумите — 3 место, — перечисляется на сайте центра.

Напомним, центр боевых искусств «Пума-Алтуфьево» находится по адресу: ул. Костромская, д. 14А. (то)