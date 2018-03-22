«Пари Сен-Жермен» предложил Зидану самому назначить себе зарплату 

Президент французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелайфи заинтересован в услугах главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана. Нынешний наставник «ПСЖ» Унаи Эмери, скорее всего, покинет свой пост по окончании сезона.
Несмотря на то что у французского специалиста контракт со «сливочными» действует до 2020 года, руководство «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы Зидан уже нынешним летом оказался в их клубе. При этом Нассер аль-Хелайфи предложил тренеру самому определить себе зарплату, сообщает еженедельник «Футбол».
Наставник мадридского «Реала» пока никак не прокомментировал предложение французского клуба.