«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приглашении Зидана

Лидер французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» намерен пригласить на должность главного тренера Зинедина Зидана . В настоящее время Зидан связан контрактом с мадридским "Реалом" до 2020 года.

Руководство «ПСЖ» подготовил очень выгодное предложение Зидану. Легенде французского футбола предлагается самому вписать в контракт размер заработной платы и срок действия договора. Реакция представителей Зидана пока неизвестна.

Нынешний главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери покинет клуб по окончанию сезона. В тоже время Зидан может расторгнуть контракт с «Реалом» при неудачном исходе кампании в Лиге чемпионов.