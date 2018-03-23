«Пари Сен-Жермен» заинтересован в приглашении Зидана 

Лидер французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» намерен пригласить на должность главного тренера Зинедина Зидана. В настоящее время Зидан связан контрактом с мадридским "Реалом" до 2020 года.
Руководство «ПСЖ» подготовил очень выгодное предложение Зидану. Легенде французского футбола предлагается самому вписать в контракт размер заработной платы и срок действия договора. Реакция представителей Зидана пока неизвестна.
Нынешний главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери покинет клуб по окончанию сезона. В тоже время Зидан может расторгнуть контракт с «Реалом» при неудачном исходе кампании в Лиге чемпионов.