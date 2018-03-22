В Муромцевском районе в 18-й раз пройдет биатлонный турнир на призы Владимира Барнашова

С 22 по 25 марта в поселке Петропавловка Муромцевского района пройдут сразу два турнира — межрегиональные соревнования на призы олимпийского чемпиона Владимира Барнашова и региональные соревнования памяти Марии Демидовой

Участниками состязаний станут около 80 «стреляющих лыжников» 13-18 лет из Муромцевского, Одесского, Тарского, Тевризского районов, а также четырех клубов Омска и Алтайского края.

Парад открытия межрегиональных соревнований на призы Владимира Барнашова состоится 22 марта в 10.45. А уже в 12.00 после пристрелки оружия стартует первый вид программы — спринт (длина дистанции с двумя огневыми рубежами — 7,5 км для юношей 1999-2000 г.р., 6 км — для девушек 1999-2000 г.р. и юношей 2001-2002 г.р. ; 4,5 км — для юношей 2003-2004 г.р. и девушек 2001-2002 г.р., 3,6 км — для девушек 2003-2004 г.р.). Награждение победителей запланировано на 15.00.

23 марта биатлонистов ждет чуть более длинный масс-старт (от 4-х до 10 км), 24 марта состоится официальная тренировка, а 25-го пройдет одиночная смешанная эстафета (1 юноша + 1 девушка), которая будет посвящена Марии Демидовой.

Кроме того, уже во второй раз в Муромцево состоится «гонка ветеранов», на старт которой выйдут заслуженные спортсмены. В их числе — заслуженный мастер спорта по биатлону, участница Олимпийских игр Яна Романова , победители и призеры первенств СССР, чемпионатов и первенств СФО Юрий Задорожный, Андрей Закладной, Дмитрий Никодимов, Евгений Маслаков, конечно, мама Марии Демидовой, известный тренер Надежда Демидова и многие другие.

Соревнования на призы Олимпийского чемпиона Владимира Барнашова проводятся в Муромцево с 2001 года. В разное время они часто носили статус юношеского первенства России, собирая в Омске спортсменов из разных регионов страны.

С 2014 года состязания в Муромцево стали проводить и в память о нашей трагически погибшей биатлонистке Марии Демидовой — чемпионке России, участнице Кубка IBU, серебряном призере чемпионата мира по летнему биатлону в компании.