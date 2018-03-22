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МАИ представил беспилотники на фестивале науки
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МАИ представил беспилотники на фестивале науки 

Управа района Сокол города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Московский авиационный институт принял участие в трёхдневном фестивале науки «Wow! How?», который состоялся в Российской академии наук. Специалисты из МАИ удивили гостей множеством увлекательных мероприятий, связанных с разными областями современной инженерии.
— Зрелищная маёвская программа позволила всем желающим реализовать уникальную возможность: самостоятельно управлять крошечным дроном, который летал на площадке МАИ в специально оборудованном для этого прозрачном кубе, — рассказали в администрации вуза.
По словам представителя МАИ, дроны устраивали показательные полёты на всей территории РАН, а их впечатляющие манёвры транслировались на всех экранах фестиваля.
Также ребята и их родители смогли поучаствовать в настоящих боях роботов, полетать на авиасимуляторе и узнать всё о виртуозном пилотировании красочных авиамоделей. (жм)
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