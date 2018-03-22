МАИ представил беспилотники на фестивале науки

— Зрелищная маёвская программа позволила всем желающим реализовать уникальную возможность: самостоятельно управлять крошечным дроном, который летал на площадке МАИ в специально оборудованном для этого прозрачном кубе, — рассказали в администрации вуза.

По словам представителя МАИ, дроны устраивали показательные полёты на всей территории РАН, а их впечатляющие манёвры транслировались на всех экранах фестиваля.

Также ребята и их родители смогли поучаствовать в настоящих боях роботов, полетать на авиасимуляторе и узнать всё о виртуозном пилотировании красочных авиамоделей. (жм)