За фасадом истории: Олимпийские игры 1936 в Германии и Чемпионат мира по футболу 2018 в России

Германия завоевала шанс стать страной-хозяйкой Олимпиады 1936 года до того, как нацисты пришли к власти, но Гитлер ухватился за эту возможность, чтобы продемонстрировать с положительной стороны нацистскую Германию всему миру и не в последнюю очередь ее идеалы расового превосходства.

Гитлер приступил к грандиозной программе строительства стадионов, чтобы превзойти Игры Лос-Анджелеса 1932 года и поручил Лени Рифеншталь (Leni Riefenstahl) снимать кино об этих Играх. Гитлер пытался запретить участвовать небелым спортсменам, но под угрозой бойкота был вынужден уступить. Немецким евреям было запрещено представлять свою страну.

Германия завоевало больше всех медалей, но черный спринтер Джесси Оуэнс (Jesse Owens) в личном зачете был самым успешным спортсменом с четырьмя золотыми медалями, что подрывало расовый пафос Гитлера.

Россия завоевала возможность провести Чемпионат мира по футболу 2018 года в 2010, что стало шоком для многих, после того, как Англия вылетела на ранних этапах голосования.

Успехи России и Катара, которые заполучили соревнования 2018 и 2022 годов, соответственно, сопровождались с тех пор подозрениями о взяточничестве и коррупции.

Российский спорт был омрачен разоблачениями о том, что государство спонсировало допинговую программу на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, что привело к тому, что Россию отстранили от Игры в этом году в Пхенчхане, Южная Корея. Однако Кубок мира по футболу все еще может стать платформой для русских, чтобы ликвидировать положение отверженного в спорте.

Комментарии читателей

Gary Pinder Привилегия страны-хозяйки в матче открытии. Итак, с кем Россия играет первый матч? С Саудовской Аравией. Выберите победителя!

Richard Rryan Не ездить туда и не смотреть!

Brendon Davis Мы должны бойкотировать Чемпионат.

David Edwards Я что-то пропустил? Разве все эти события когда-то не подчеркивали значение страны-хозяйки?

Mr P Main Много параллелей можно провести между полицейскими государствами нацисткой Германией и путинской Россией: гонка вооружения, аннексия Крыма, Судеты (Восточная Украина). Давайте будем надеяться, что Путин еще не написал книгу аналогичную «Жизненное пространство», подробно излагающую причины для экспансии на Запад.