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Blizzard анонсировала событие «Пир воронов» в Hearthstone
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Blizzard анонсировала событие «Пир воронов» в Hearthstone 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: GameGuru
Разработчики Hearthstone проведут особое событие перед запуском дополнения «Ведьмин лес», сообщается на сайте игры.
С 27 марта по 9 апреля игроки в Hearthstone смогут принять участие в ивенте «Пир воронов». Выполняя ежедневные задания, пользователи будут получать комплекты карт из прошлогодних дополнений. Также игрокам могут выпасть наборы из обновления «Ведьмин лес», однако распечатать их можно будет только после его выхода.
Еще компания пообещала показать новые карты грядущего обновления. Демонстрация пройдет 26 марта, начало — в 22:00 по московскому времени.
12 марта разработчики анонсировали дополнение «Ведьмин лес». Благодаря ему в игре появится 135 новых карт, четыре новых героя и две новые механики. Его выход намечен на середину апреля 2018 года.
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