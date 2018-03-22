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Черчесов: Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с Бразилией
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Черчесов: Камболов, Кузяев и Игнатьев не сыграют с Бразилией 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Бразилией, который состоится завтра, 23 марта, в Москве, рассказал о ситуации с травмированными игроками команды, а также поделился мыслями о защитной линии.
«Сегодня все тренировались только по разминочной части. Камболова два дня мучает ягодичная мышца, он не сыграет. Кузяев и Игнатьев сделали большой шаг вперёд, они почти готовы, но рисковать их здоровьем мы не станем. Есть также пара вопросов по Дзагоеву и Жиркову. Остальные готовы.
Собираемся ли использовать связку Гранат — Кудряшов? Да», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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