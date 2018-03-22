Ещё
Байкальская буерная неделя пройдет в Ольхонском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Байкальская буерная неделя пройдет в Ольхонском районе 

Советский спорт 45 минут назад
Фото: Советский спорт
Байкальская буерная неделя пройдет с 31 марта по 7 апреля на Малом море в Ольхонском районе. Участие в соревнованиях примут более 80 участников из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, а также иностранные гости из Германии, Голландии, Англии, Швейцарии и Польши.
В рамках Буерной недели состоятся четыре различных старта. Соревнованием-открытием станет межрегиональное соревнование по парусному спорту «Кубок Азии». С 31 марта по 1 апреля спортсмены будут состязаться в классе «DN» в пяти категориях: мужчины, женщины, гранд-мастера, юниоры и юниорки. С 31 марта по 4 апреля будет проходить первенство России по парусному спорту, со 2 по 4 апреля — чемпионат России. В первенстве примут участие спортсмены с 2002 по 2009 год рождения в классе «Ледовый оптимист» среди юношей и девушек, в чемпионате — спортсмены старше 18 лет в классе «DN» среди мужчин и женщин.
Финальным состязанием станет международное соревнование по парусному спорту «Кубок Байкала», которое будет проходить с 5 по 7 апреля. Здесь выступят как взрослые спортсмены (класс «DN»), так и дети (класс «Ледовый оптимист»).
«Кубок Байкала» по буерному спорту проводится с 1990 года и с первых дней существования носит статус международных. В силу разных причин он не проводился более 10 лет, с 2013 года мы возродили этот турнир и с каждым годом он привлекает все больше гостей не только из России, но и из других стран», — рассказала организатор Байкальской буерной недели Наталья Кириченко.
Советский спорт: последние новости
Александр Зинченко: Готов сыграть на той позиции, где меня видит Шевченко РФПЛ: Следующий сезон чемпионата России начнется 29 июля Душан Анджелкович: Не хочу даже обсуждать бойкот ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова не ошиблась, но проиграла28
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России31
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
В КХЛ произошла «драка сезона»2
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение