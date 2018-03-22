Байкальская буерная неделя пройдет в Ольхонском районе

Байкальская буерная неделя пройдет с 31 марта по 7 апреля на Малом море в Ольхонском районе. Участие в соревнованиях примут более 80 участников из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, а также иностранные гости из Германии, Голландии, Англии, Швейцарии и Польши.

В рамках Буерной недели состоятся четыре различных старта. Соревнованием-открытием станет межрегиональное соревнование по парусному спорту «Кубок Азии». С 31 марта по 1 апреля спортсмены будут состязаться в классе «DN» в пяти категориях: мужчины, женщины, гранд-мастера, юниоры и юниорки. С 31 марта по 4 апреля будет проходить первенство России по парусному спорту, со 2 по 4 апреля — чемпионат России. В первенстве примут участие спортсмены с 2002 по 2009 год рождения в классе «Ледовый оптимист» среди юношей и девушек, в чемпионате — спортсмены старше 18 лет в классе «DN» среди мужчин и женщин.

Финальным состязанием станет международное соревнование по парусному спорту «Кубок Байкала», которое будет проходить с 5 по 7 апреля. Здесь выступят как взрослые спортсмены (класс «DN»), так и дети (класс «Ледовый оптимист»).