Ещё
Генменеджер «Чикаго»: «Лидеры провели сезон НХЛ ниже своих возможностей, вратарь играл слабо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генменеджер «Чикаго»: «Лидеры провели сезон НХЛ ниже своих возможностей, вратарь играл слабо» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн прокомментировал неудачное выступление команды в текущем сезоне и невыход в плей-офф. Команду отделяют от восьмого места в Западной конференции 19 очков.
«Если бы все можно было решить ответом только на один вопрос, мы давно бы исправили ситуацию. На самом деле очень многое пошло не так. Все ведущие игроки команды слабо провели сезон. Не думаю, что есть одна причина для этого. Мы многое перепробовали. Это не их год. И вот, что мы имеем: в неравных составах мы играем слабо, вратарь и лидеры действуют ниже своих возможностей. Не думаю, что какая-нибудь команда смогла бы добиться успеха в такой ситуации.
Они не старики. Я думаю в лиге найдется масса хоккеистов, с которыми случалось что-то подобное. Они слабо проводили сезон, но зато потом выстреливали. Вспомните Копитара, Хару. Многие из тех, кто сейчас решает исход матчей, сталкивались с подобными ситуациями. Это должно помочь нашим ребятам. Им надо разобрать свою игру, понять, за счет чего они могут прибавить. Я не вижу причин, по которым они не сумеют снова выйти на элитный уровень.
У Джоэла Кенневилла потрясающий послужной список, но мы все в одинаковом положении. Как и я. Нас всех будут оценивать по итогам сезона, чтобы понять, как мы работаем. Он и его штаб пытаются разобраться, что случилось, пытаются найти решение, понять, на какие кнопки надо нажимать», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.
SPORT24.ru: последние новости
«Зенит» заинтересовался использованием базы «Рощино-Арена», построенной к ЧМ-2018 Игрок «Краснодара» Мартынович: «Если бы не русский паспорт, Капленко было бы сложнее попасть в "Зенит"» Луис Адриано включил в команду мечты двух партнеров по «Спартаку»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию259
«Она ворвалась как смерч»16
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас12
У футбола России нет будущего после ЧМ100
WADA разнесло МОК53
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение