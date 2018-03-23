Генменеджер «Чикаго»: «Лидеры провели сезон НХЛ ниже своих возможностей, вратарь играл слабо»

Генменеджер «Чикаго» Стэн Боумэн прокомментировал неудачное выступление команды в текущем сезоне и невыход в плей-офф. Команду отделяют от восьмого места в Западной конференции 19 очков.

«Если бы все можно было решить ответом только на один вопрос, мы давно бы исправили ситуацию. На самом деле очень многое пошло не так. Все ведущие игроки команды слабо провели сезон. Не думаю, что есть одна причина для этого. Мы многое перепробовали. Это не их год. И вот, что мы имеем: в неравных составах мы играем слабо, вратарь и лидеры действуют ниже своих возможностей. Не думаю, что какая-нибудь команда смогла бы добиться успеха в такой ситуации.

Они не старики. Я думаю в лиге найдется масса хоккеистов, с которыми случалось что-то подобное. Они слабо проводили сезон, но зато потом выстреливали. Вспомните Копитара, Хару. Многие из тех, кто сейчас решает исход матчей, сталкивались с подобными ситуациями. Это должно помочь нашим ребятам. Им надо разобрать свою игру, понять, за счет чего они могут прибавить. Я не вижу причин, по которым они не сумеют снова выйти на элитный уровень.

У Джоэла Кенневилла потрясающий послужной список, но мы все в одинаковом положении. Как и я. Нас всех будут оценивать по итогам сезона, чтобы понять, как мы работаем. Он и его штаб пытаются разобраться, что случилось, пытаются найти решение, понять, на какие кнопки надо нажимать», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.