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Найджел Доус: «Цель — быть в команде, которая ставит цель выиграть Кубок Гагарина
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Найджел Доус: «Цель — быть в команде, которая ставит цель выиграть Кубок Гагарина 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
Форвард «Барыса» Найджел Доус не исключил переход в другой клуб КХЛ в межсезонье. При этом нападающий готов остаться в Астане, если ему предложат хорошие условия.
— Я не знаю, осилит ли «Барыс» большую сумму, — передает sports.kz слова Доуса. — Но я не приставлял никому к голове пистолет и не требовал ничего. В лиге есть клубы, готовые предложить лучшие варианты, и если это будет на 40-50 процентов больше, чем в Астане, — я уйду туда. Так поступил бы каждый. Я не тороплюсь принимать решение и подписывать контракт. Буду ждать, выслушаю все варианты. И лишь потом решу.
— Знаю, ты не скажешь какие клубы интересовались тобой. Но, все-таки, кроме «Барыса», были еще предложения?
— Мой контракт еще не закончился… Я уверен, они будут. Подожду до середины апреля. Для меня главное — играть в хорошей команде. В той, где есть шанс стать чемпионом. Это самый важный пункт: быть в команде, которая ставит цель выиграть Кубок Гагарина. Игроку важно знать, за что борешься. Ради чего сражаешься в плей-офф. Но это не значит, что я закрываю дверь в «Барыс». Посмотрим, что произойдет дальше.
Грустно осознавать, что это конец, и прощаться с болельщиками. Тяжело прощаться, но это время навсегда останется в моей памяти. Спасибо огромное всем болельщикам за поддержку! Я об этом никогда не забуду.
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