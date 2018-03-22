Иньеста рассказал о возможном переходе в другую команду

Иньеста получил предложение от «Манчестер Сити»

При этом 33-летний полузащитник отметил, что останется на «Камп Ноу», если его физическая форма позволит претендовать на место в стартовом составе.

"Не стану подписывать контракт с клубом, который соперничает с «Барселоной». Все остальные варианты вполне реальны. Я много думаю об этом. В ближайшее время мне придется принять решение, которое сыграет важную роль в моей карьере.

Нет, дело не в любви к «Барселоне». Все зависит от моего состояния. Если я смогу избежать травм, то, возможно, я смогу играть в основе еще два года", — цитирует Иньесту Marca со ссылкой на El Larguero.

Ранее сообщалось, что Иньеста ведет переговоры с китайский клубом, который готов платить ему больше 30 млн евро за сезон.