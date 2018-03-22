Песков отреагировал на скандал с домогательствами в Госдуме 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать бойкот, объявленный рядом российских СМИ после решения комиссии Госдумы по этике в отношении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 марта.
«Это не вопрос администрации президента», — сказал Песков.
В ответ на просьбу прокомментировать само решение комиссии по этике представитель Кремля отметил, что «это вопрос Государственной думы».
Песков также отказался уточнить, в курсе ли происходящего президент Владимир Путин. «Я думаю, я все сказал по этой теме», — ответил он.
Накануне думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвинили в домогательствах. После этого редакции нескольких СМИ объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы, в частности, к бойкоту присоединились «Лента.ру», РБК, «Дождь», «Коммерсант», «Эхо Москвы». Сам парламентарий все обвинения отвергает и считает их «низкопробной провокацией».
7 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что оценивать эту информацию необходимо в рамках закона, а также проанализировать, не намеренная ли это провокация.
В прессе ситуацию сравнили с разгоревшимся осенью 2017 года скандалом в Голливуде, когда многие звезды шоу-бизнеса рассказали о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.