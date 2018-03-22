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Станислав Черчесов: «На ЧМ-2018 будем использовать связку Кудряшов — Гранат»
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Станислав Черчесов: «На ЧМ-2018 будем использовать связку Кудряшов — Гранат» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал на пресс-конференции, что планирует использовать и в товарищеских матчах, и на чемпионате мира-2018 связку центральных защитников «Рубина» Дмитрий Кудряшов — Владимир Гранат. В настоящее время команда готовится к контрольным матчам против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Франция).
— Собираетесь ли использовать завтра и на чемпионате мира сыгранную связку Кудряшов — Гранат? — вопрос Черчесову.
— Собираемся. По-моему полный ответ.
По словам Черчесова, к игре с бразильцами не будет готов другой центральный защитник «Рубина» — Руслан Камболов.
— Как дела у тех, кто ране занимался индивидуально?
— Сегодня была разминочная часть, в которой занимались все. Камболов не будет готов к игре, а Игнатьев и Кузяев почти готовы, но рисковать не будем. Есть пара вопросов и по Дзагоеву.
На чемпионате мира российская сборная выступит в группе А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара). (Филипп ПАПЕНКОВ)
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