Станислав Черчесов: «На ЧМ-2018 будем использовать связку Кудряшов — Гранат»

— Собираетесь ли использовать завтра и на чемпионате мира сыгранную связку Кудряшов — Гранат? — вопрос Черчесову.

— Собираемся. По-моему полный ответ.

По словам Черчесова, к игре с бразильцами не будет готов другой центральный защитник «Рубина» — Руслан Камболов

— Как дела у тех, кто ране занимался индивидуально?

— Сегодня была разминочная часть, в которой занимались все. Камболов не будет готов к игре, а Игнатьев и Кузяев почти готовы, но рисковать не будем. Есть пара вопросов и по Дзагоеву.