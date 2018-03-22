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Кудряшов: не считаю себя вожаком защиты сборной России
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Кудряшов: не считаю себя вожаком защиты сборной России 

RT на русском 37 минут назад
Защитник казанского «Рубина» и сборной России по футболу Фёдор Кудряшов признался, что не считает себя лидером обороны команды в отсутствие травмированных Виктора Васина и Георгия Джикии. «Вожаком линии обороны себя не чувствую. У нас собраны опытные ребята, в защитной линии молодых нет. Все на равных. За последний год мы наиграли определённые связи с Васиным и Джикией, но замена у них достойная», — сказал Кудряшов на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что один из журналистов спросил главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сыграет ли в матче с Бразилией недавно прооперированный форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин.
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