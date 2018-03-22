Кудряшов: не считаю себя вожаком защиты сборной России

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Российская пара Тарасова и Морозов занимает второе место после короткой программы на ЧМ по фигурному катанию в Милане

Почему в сёрфинге запретили снимать вблизи спортсменок в бикини

СМИ: Ибрагимович может быть наказан за сотрудничество с букмекерской компанией