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Кудряшов: сегодня удача была точно не на стороне сборной России
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Кудряшов: сегодня удача была точно не на стороне сборной России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов подвёл итоги товарищеского матча с командой Бразилии (0:3).
«Мы все три гола пропустили со стандартов. Это наша недоработка, наша беда, потому что довольно часто пропускаем голы таким образом. Наверное, после перерыва стали немного неправильно играть, давали слишком много свободного пространства бразильцам. От этого и возникало достаточно много моментов у наших ворот. Во втором тайме действительно шли в атаку и что-то создавали, а в первом до 30-й минуты практически ничего не получалось впереди. После 30-й минуты были неплохие моменты, могли забить, но, к сожалению, сегодня ничего не забили. Могли забить и должны были забивать, но сегодня удача была точно не на нашей стороне», — сказал Кудряшов в передаче «Все на футбол».
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