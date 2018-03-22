Искусство самосовершенствования от уральских самураев

Сейчас их никто не использует для настоящих убийств, противники встречаются лишь на соревнованиях и тренировках. Но главный смысл остаётся прежним — духовное и телесное самосовершенствование.

Кендо — традиционное японское фехтование. Практика развития сильного и решительного духа.

Историей своего погружения в мир кендо поделилась Мария Пинженина. Она занимается уже 10 лет, из них последние три года в клубе «Sanshō» в Екатеринбурге.

«Мы с мужем заинтересовались фехтованием, не особо задумываясь, каким именно. Просто хотелось «помахаться мечами».

Когда искали клубы, остановились на двух вариантах: историческое фехтование и японское (кендо). Тренировка по кендо была на день раньше. С этого все и началось.

В клубе кендо особая атмосфера, из-за неё я и осталась. Там не просто люди, которые встречаются несколько раз в неделю на пару часов, а друзья. После тренировок: посиделки с чаем, разговоры обо всем. Дни рождения, праздники, походы в кино.

Держали и внезапно появившиеся большие спортивные перспективы в плане соревнований. На них проявляется весь спектр эмоций: и радость, и разочарование, и злость, и тревога. Перед первым боем всегда волнение, которое очень мешает.

Но кендомир очень маленький и довольно уютный.

Поэтому сейчас мне на соревнованиях стало более интересно общение со старыми знакомыми, хотя бои это тоже очень важно».

Сама Мария вышла на свои первые соревнования спустя полгода занятий, но, говорит, что другие ездят и через два месяца.

Здесь важно другое: чем быстрее новичок выйдет на площадку и проиграет свой первый бой, тем лучше.

Почему так? Соревнования — отличная возможность поучаствовать в настоящем, а не в учебном поединке. Посмотреть на других людей, у которых другое кендо. Да и проигрыш лучше всего остального показывает слабые места, над которыми нужно работать, даёт направление развития.

«Другое кендо — другой стиль. Это как говорят про футбол, что одна команда играет больше в защите, другая в нападении. Эти агрессивны, а эти делают упор на тактику. У нас также. Например, в Магнитогорске кендо гораздо агрессивнее и жестче, чем в Екатеринбурге».

Все же самой главной составляющей кендо является его эстетика. Атмосфера традиций, взаимоуважения, особое духовное состояние на занятиях, а также возможность почувствовать себя героем фильма: в кэндогу (доспехи для кендо) и с синаем (специальный меч из бамбука) в руках.

Кендо — способ стать лучше с помощью меча.

«Это официальная миссия. Лично мне важно уважение между занимающимися. Мы должны помогать друг другу развиваться. Очень важен дух. Он либо есть, либо нет, но его возможно и нужно воспитывать и укреплять.

Еще сохранилось много традиций с древних времен. Например, мытьё полов перед каждой тренировкой. Это и практически полезно — в чистоте лучше заниматься, да и уважение к залу. Рэй — поклон залу и всем занимающимся в нём людям.

После каждого боя — благодарность сопернику, независимо от исхода.

Короткая медитация перед и после тренировки. Но медитацию вне зала я не практикую, и думаю, правильно это делать не умею. На тренировке я использую это время, чтобы мысленно отложить какие-то дневные заботы, сосредоточиться именно на тренировке, поставить какие-то задачи. А после — быстрый анализ.

Идеальное состояние для кендо — мусин — «ум без ума». Никаких мыслей, страхов, эмоций.

Зато полная свобода для восприятия соперника, своего состояния. Это идеал. У меня в голову постоянно лезет какая-то чушь, особенно на соревнованиях. Мешает жутко. В соревновательном бою надо постараться отключиться от внешнего: нет судей, зрителей, других площадок. Только я и противник».

Познакомиться с кендо можно в клубе Sanshō, г. Екатеринбург

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Японские боевые искусства своей историей и эстетикой восходят к культуре эпохи самураев. Самые популярные из них: каратэ, дзюдо, айкидо, но есть и менее известные: кендо, дзёдо, иаидо и другие.

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