«Югру» и «Ладу» могут исключить из КХЛ уже 28 марта

Некоторые клубы уже приговорены, но кто-то ещё пытается спастись.

28 состоится очередной совет директоров КХЛ. Его главной темой станет исключение клубов по итогам сезона-2017/18. Первоначально планировалось, что лигу покинут три клуба, а критерием станет специально введённый рейтинг, который учитывает множество пунктов. Год назад в числе тех, кто стоит на исключение, были «Амур» , «Лада» и «Югра», а в непосредственной близости от зоны риска находилась «Северсталь» . Две команды из этой четвёрки в итоге попали в плей-офф, а исключение именно трёх клубов перестало быть догмой. Дмитрий Чернышенко всякий раз давал понять, что окончательное решение за советом директоров.

«Югра» — 90%

Какой клуб приговорён, так это «Югра». Поговаривают, что исключить из КХЛ ханты-мансийцев должны были ещё год назад, вместе с «Кузней». Однако тогда руководство северян уговорило лигу дать отсрочку ещё на сезон. Оглядываясь на то, как «мамонты» провели это время, совершенно непонятно, зачем им был нужен этот год. «Югра» не сделала ровным счётом ничего, чтобы изменить отношение к себе. Какое-то время о ханты-мансийцах говорили только применительно к Игорю Захаркину , но даже столь яркий персонаж на должности главного тренера не смог вытащить клуб из медиаболота.

На «Югру» продолжали ходить по 2-3 тысячи человек. Выступление команды в регулярном чемпионате оказалось не многим лучше посещаемости. Ханты-мансийцы впервые в своей истории заняли последнее место не только в Восточной конференции, но и во всей КХЛ. Если поначалу боссы клуба пытались прикрываться работой школы и обилием воспитанников в составе, то ближе к окончанию сезона словно смирились с исключением. Да и со стороны болельщиков не было такой протестной активности, как в Череповце или Тольятти. Исключить «Югру» сейчас — значит исправить ошибку, которую однажды совершило прежнее руководство КХЛ во главе с Александром Медведевым . Наряду с клубами из европейских столиц в лигу была принята команда из небольшого города с хлипкими хоккейными традициями. Не помогла и агломерация, хотя в первые сезоны посещаемость хотя как-то удавалось поддерживать на приличном уровне благодаря болельщикам из Сургута. Как и в случае с «Кузней», клуб из Ханты-Мансийска отправится в Высшую лигу, где выступал до 2010 года. Чем не возвращение к истокам?

«Лада» — 50%

С момента публикации рейтинга и на протяжении всего сезона казалось, что «Лада» обречена. Команда Артиса Аболса проигрывала матчи затяжными сериями, плелась внизу турнирной таблицы и не видела просвета. В Тольятти периодически собирали аншлаги, по сравнению с предыдущим сезоном налицо был прирост посещаемости, но называть это хоккейным бумом никому и в голову не приходило. Да и акция болельщиков #Яверю, которая развернулась под конец сезона, не стоит рядом с той работой, которую проделала та же «Северсталь». Считая, что волжан целенаправленно засуживают, чтобы выдавить из лиги, многие болельщики мысленно простились с КХЛ.

Поменялось всё буквально в последние дни. «Лада» подала в КХЛ финансовые гарантии на 800 млн рублей, что представляется вполне рабочим бюджетом. А главное, что за клуб публично вступился врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров . Как показывает практика, активное участие в переговорах с КХЛ первых лиц региона — это то, что может спасти от исключения. Основной проблемой тольяттинцев помимо спортивных результатов является бюджетное финансирование. 60% денег приходит в клуб из областного бюджета. Для рейтинга КХЛ это критически важно. По нашей информации, на сегодняшний день «Лада» ближе к тому, чтобы сохранить прописку в КХЛ.

«Динамо» Р — 20%

Нет смысла разделять рижское «Динамо» и братиславский «Слован». У обеих команд схожие проблемы. Буквально каждое межсезонье поднимается вопрос об их участии в следующем сезоне КХЛ. Камнем преткновения всякий раз становится финансирование. Латвийцы со словаками деньги в итоге находят, но впоследствии эта тема так или иначе всё равно всплывает. Что любопытно, и там, и там есть след российских компаний. Приблизить к отчислению «Слована» и «Динамо» из лиги может не только их неустойчивое, а вместе с тем и российскозависимое положение, но и удручающие результаты. И если словацкая команда пропускает второй подряд розыгрыш Кубка Гагарина, то рижане уже четыре сезона не знают, что такое плей-офф. Тем не менее в летней (и на данный момент единственной публичной) версии рейтинга КХЛ обе команды держались в тёплой и уютной середине, вдали от зоны риска. Исключить один или два западноевропейских клуба могут только в одном случае. Если курс на сборную и развитие отношений с Китаем окончательно перевесит желание сделать из КХЛ панъевропейскую лигу. Запад нынче не в моде.

«Адмирал» — 10%

Ещё год назад представить, что «Адмирал» покинет КХЛ, было невозможно. Клуб из Владивостока стабильно выходил в плей-офф, открывал новые имена и выстраивал клубную вертикаль. Что-то надломилось у «моряков» минувшей осенью, когда вместо Ильдара Мухометова и всего старого руководства пришли люди, которые видели управление профессиональным клубом по-своему. Лидеров называли не ключевыми игроками и отпускали на все четыре стороны без всякой компенсации. Травмированных хоккеистов заставляли сидеть на арене по графику офисных работников. На трудовые договоры перевели почти всех, в том числе и Андрея Разина , который не стал мириться с таким отношением и хлопнул дверью. Будь всё это внутренним делом клуба, на это можно было закрыть глаза. Однако издеваясь над своими же игроками, «моряки» параллельно нарушают регламент. Большой группе игроков «Адмирал» не платит зарплату с ноября прошлого года, а по словам агента Шуми Бабаева , дальневосточники даже подавали в лигу подложные документы. Санкции к «морякам», кажется, неизбежны. А вот до отчисления «Адмирала» из КХЛ дело вряд ли дойдёт. Хотя шлейф из долгов в совокупности с минимальным фондом заработной платы и спортивными результатами, понижает «моряков» в рейтинге. Спасительный круг клуба — это его местоположение. Дальний Восток — стратегически важный регион, планы по развитию которого уходят далеко за рамки КХЛ. Да и не стоит забывать, что создавался «Адмирал» практически по решению главы государства.

«Северсталь» — 5%

На протяжении всего сезона «Северсталь» неистово боролась с рейтингом, а точнее — со своим местом в нём. На то, чтобы покинуть зону риска, были брошены все силы: как спортивные, так и медийные. Череповец шумел так, как никогда раньше. По ходу чемпионата у «сталеваров» были критические точки. Александр Гулявцев сначала обещал подать в отставку, если к ноябрю команде не будет в плей-офф, а затем просочилась информация, якобы и по обновлённому рейтингу «Северсталь» находится в тройке аутсайдеров. Несмотря на тяжёлый календарь в концовке, в плей-офф «Северсталь» попала. После Нового года меньше 5000 человек на команду Гулявцева в Череповце не ходили. За родной клуб вступались все его воспитанники вплоть до Павла Бучневича , который передавал видео-привет из Нью-Йорка. Череповчане отчаянно бились со СКА в первом раунде, пострадали от спорных судейских решений и заслужили как минимум одну победу. С Александром Гулявцевым, как автором череповецкого чуда, контракт продлён ещё на год. С будущим Дмитрия Кагарлицкого всё куда туманнее: капитан «Северстали» буквально нарасхват. Но главное, что с Кагарлицким или без него череповчане в следующем сезоне будут играть в КХЛ. Де-факто об этом можно говорить уже сейчас. Причём ключевым фактором стало даже не выступление команды в сезоне и не PR-прорыв, а вмешательство одного из самых богатых людей страны Сергея Мордашова, который ранее финансировал клуб, но не погружался в его дела.

«Амур» — 5%