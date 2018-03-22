Когда Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями?

Слухи о том, что Анастасия (23) беременна, ходили еще до свадьбы влюбленных. Доказательства мы этому находили не раз: как-то Костенко заметили в одном из перинатальных центров, где она якобы наблюдалась под именем Ольга, да и новые фото и видео модели говорили сами за себя. Однако ни она, ни Тарасов (31) положение девушки никак не комментируют.

19 Мар 2018 в 1:02 PDT Из достоверных источников нам стало известно, что Анастасия и Дмитрий станут родителями уже в июле. Кажется, пора делать официальное заявление.

Напомним, футболист познакомился с моделью сразу после своего скандального расставания с Ольгой Бузовой (32). А уже через год они решили узаконить свои отношения.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kogda-dmitrij-tarasov-i-anastasiya-kostenko-stanut-roditelyami/