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Когда Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями?
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Когда Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко станут родителями? 

Peopletalk 38 минут назад
Фото: Peopletalk
Слухи о том, что Анастасия (23) беременна, ходили еще до свадьбы влюбленных. Доказательства мы этому находили не раз: как-то Костенко заметили в одном из перинатальных центров, где она якобы наблюдалась под именем Ольга, да и новые фото и видео модели говорили сами за себя. Однако ни она, ни Тарасов (31) положение девушки никак не комментируют.
Публикация от Дмитрий и Анастасия Тарасовы (@tarasovy2018)
19 Мар 2018 в 1:02 PDT  Из достоверных источников нам стало известно, что Анастасия и Дмитрий станут родителями уже в июле. Кажется, пора делать официальное заявление.
Напомним, футболист познакомился с моделью сразу после своего скандального расставания с Ольгой Бузовой (32). А уже через год они решили узаконить свои отношения.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kogda-dmitrij-tarasov-i-anastasiya-kostenko-stanut-roditelyami/
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