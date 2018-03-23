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СМИ сообщили, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов станут родителями уже в июле
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СМИ сообщили, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов станут родителями уже в июле 

Letidor.ru 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Некоторое время назад в прессе и соцсетях появился слух о том, что бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, и его новая супруга, модель Анастасия Костенко, ждут ребенка. На подозрения публику натолкнула довольно скорая свадьба звезд, а также весьма свободные наряды жены спортсмена.
И вот сейчас СМИ сообщили, что малыш 31-летнего Дмитрия Тарасова и 23-летней Анастасии Костенко появится на свет уже в июле нынешнего года! Об этом изданию PeopleTalk стало известно «из достоверных источников».
Отметим, если информация о беременности Анастасии Костенко подтвердится, Дмитрий Тарасов станет папой во второй раз: у футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака (2009 года рождения).
Фото: Instagram @tarasov23, @kostenko.94  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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