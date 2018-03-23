СМИ сообщили, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов станут родителями уже в июле

Некоторое время назад в прессе и соцсетях появился слух о том, что бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов , и его новая супруга, модель Анастасия Костенко , ждут ребенка. На подозрения публику натолкнула довольно скорая свадьба звезд, а также весьма свободные наряды жены спортсмена.

И вот сейчас СМИ сообщили, что малыш 31-летнего Дмитрия Тарасова и 23-летней Анастасии Костенко появится на свет уже в июле нынешнего года! Об этом изданию PeopleTalk стало известно «из достоверных источников».

Отметим, если информация о беременности Анастасии Костенко подтвердится, Дмитрий Тарасов станет папой во второй раз: у футболиста уже есть дочь Ангелина от первого брака (2009 года рождения).

Фото: Instagram @tarasov23, @kostenko.94 Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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