БК «Нижний Новгород» уступил итальянцам в четвертьфинале кубка Европы

Нижегородские баскетболисты на выезде не смогли обыграть команду «Умана Рейер Венеция». Итоговый счет составил 86–76. Информация об этом появилась на официальном сайте нижегородского коллектива.

21 марта дружина Зорана Лукича в рамках Европейского кубка сыграла первый матч двухраундового противостояния. Горожанам достался серьезный соперник — «Умана Рейер Венеция» — действующий чемпион Италии.

Начало матча нижегородцы могут занести себе в актив. Горожане доминировали, создавали много моментов и, как следствие, забивали — 7–0 по завершению стартовых минут игры. Однако после раннего тайм-аута, итальянцы начали играть собраннее и чаще бросать. Как результат: 16–15 в пользу «Венеции» по окончании первой четверти.

На всем протяжении игры команды смотрелись достойно и равно. Однако если у итальянцев получалось практически все, то нижегородцам явно не хватало точности в бросках. Согласно статистике только 37% бросков попадали в цель, что не позволило горожанам одержать важную победу. Отметим, что хорошей результативностью у нижегородцев отметился Стеван Еловац, записавший на свой счет 28 очков.

Тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич рассказал о причинах поражения: «Начало встречи сложилось для нас очень удачно. Дисциплинированная, организованная игра с правильным выбором решений сразу подарила нам преимущество в девять очков в первой четверти. К сожалению, когда наш соперник добавил агрессивности в своих действиях, мы среагировали очень неправильно — начали жаловаться. И в этом единственная причина поражения».

Ответный матч четвертьфинала нижегородские баскетболисты проведут дома 28 марта.

Напомним, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина открыла спортзал в школе Нижнего Новгорода.

Фото: БК «Нижний Новгород»