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Медведев поручил ускорить работу над госпрограммами
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Медведев поручил ускорить работу над госпрограммами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству ускорить работу над согласованием госпрограмм.
"Объемы финансирования многих госпрограмм увеличились. Поэтому показатели их нужно уточнить. Все изменения в государственные программы должны быть приняты до первого апреля. Так это требует от нас бюджетное законодательство", — заявил Медведев на заседании правительства.
В связи с этим он поручил кабинету министров ускорить работу в этом направлении.
"Работу нужно ускорить. Напомню, некоторые программы внесены с разногласиями. В том числе нет согласований с Минфином, Минэкономразвитием, нет заключения министерства юстиции. Нужно все это устранить. Я просил бы заместителя председателя правительства всю необходимую работу провести и подготовить документы к началу следующего месяца", — подчеркнул председатель правительства.
Кроме того, как сообщил Медведев, в 2017 году на федеральные целевые программы было направлено более 820 миллиардов рублей, а также почти на 20% выросли ассигнования из региональных бюджетов и внебюджетных средств.
"Самыми высокоэффективными признаны три программы — по повышению безопасности дорожного движения, по развитию сельских территорий и по строительству жилья", — отметил он.
При этом глава правительства напомнил, что на реализацию адресной инвестиционной программы в 2017 году было направлено почти 700 миллиардов рублей, что позволило ввести в строй больше объектов капитального строительства, чем в 2016 году.
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