Обсуждение изменения налогов продолжается, заявил Песков

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Обсуждения касательно налоговых новаций в РФ, в том числе в отношении налога на доход физических лиц (НДФЛ), продолжаются, никаких решений пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее в четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ в России с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на образование и здравоохранение.

"Что касается налоговых дел, конечно, сначала должна быть сформулирована позиция правительства, кабинета министров. Пока еще обсуждения продолжаются, и каких-либо решений в этом контексте не принималось", — сказал Песков.

При этом он выразил желание все же переадресовать вопрос кабинету министров.

"Здесь я все-таки переадресовал бы этот вопрос кабинету министров", — подытожил пресс-секретарь президента.