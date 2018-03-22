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Губернатор Кубани назвал причины переноса эксперимента по курортному сбору
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Губернатор Кубани назвал причины переноса эксперимента по курортному сбору 

ТАСС 3 часа назад
КРАСНОДАР, 22 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края перенесут начало эксперимента по курортному сбору более чем на два месяца, чтобы его не пришлось платить болельщикам и гостям чемпионата мира по футболу, сообщил в интервью ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Также в Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).
"В нашей стране пятилетний эксперимент с курортным сбором стартует с 1 мая. Однако с 14 июня по 15 июля Кубань будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Если отталкиваться от федерального закона, то от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. Но в состав делегаций войдут также болельщики, представители СМИ, персонал, у которых такого права нет", — сказал губернатор.
По его словам, именно с этим связано предложение администрации края перенести срок начала эксперимента на 16 июля. Окончательное решение примут после того, как предложение рассмотрят депутаты Законодательного собрания Краснодарского края.
Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах приняла Госдума в третьем чтении летом 2017 года. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 годах в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Курортный сбор будет зачислять в бюджет региона, где проводится эксперимент.
Власти Кубани утвердили размер сбора в сумме 10 рублей с человека в сутки в ноябре 2017 года. Позднее губернатор заявил, что администрация Краснодарского края намерена перенести начало выплат курортного сбора с 1 мая 2018 года на более поздний срок, чтобы его не платили болельщики и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу.
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