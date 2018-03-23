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На Кубани решили отложить введение курортного сбора
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На Кубани решили отложить введение курортного сбора 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Начало эксперимента, старт которого планировался 1 мая, перенесут на два месяца.
предложение обнулить ставку курортного сбора На время подготовки и проведения мундиаля ставка курортного сбора будет обнулена.
«Это связано с предстоящим ЧМ-2018 по футболу, чтобы плату за пользование курортной инфраструктурой не пришлось вносить болельщикам и гостям», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, что утвержденная сумма курортного сбора на Кубани равна 10 р/сутки.
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 Ещё 2 источника 
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