На Кубани решили отложить введение курортного сбора

Начало эксперимента, старт которого планировался 1 мая, перенесут на два месяца.

предложение обнулить ставку курортного сбора На время подготовки и проведения мундиаля ставка курортного сбора будет обнулена.

«Это связано с предстоящим ЧМ-2018 по футболу, чтобы плату за пользование курортной инфраструктурой не пришлось вносить болельщикам и гостям», — приводит слова губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, что утвержденная сумма курортного сбора на Кубани равна 10 р/сутки.