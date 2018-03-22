Черчесов: сборную России судьба часто проверяет на прочность 

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Бразилией, который состоится в Москве завтра, 23 марта, ответил на вопрос, как российская команда собирается действовать.
«Так вам и рассказать всё? Футболисты первые должны об этом услышать. Наигрываем разные варианты. Не жалуемся и не плачем, хоть из обоймы выпали два игрока стартового состава. Мы сделали соответствующие выводы. Завтра ещё и Камболов не сможет играть. Если бы не это, возможно, рубиновская связка сыграла бы, все три игрока. Будем исходить из тех, кто есть в обойме. Нас часто судьба проверяет на прочность», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.