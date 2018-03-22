Ещё
Черчесов: сборную России судьба часто проверяет на прочность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов: сборную России судьба часто проверяет на прочность 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча с Бразилией, который состоится в Москве завтра, 23 марта, ответил на вопрос, как российская команда собирается действовать.
«Так вам и рассказать всё? Футболисты первые должны об этом услышать. Наигрываем разные варианты. Не жалуемся и не плачем, хоть из обоймы выпали два игрока стартового состава. Мы сделали соответствующие выводы. Завтра ещё и Камболов не сможет играть. Если бы не это, возможно, рубиновская связка сыграла бы, все три игрока. Будем исходить из тех, кто есть в обойме. Нас часто судьба проверяет на прочность», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Чемпионат.com: последние новости
Несколько игроков чемпионата Азербайджана подозреваются в договорных матчах Почему нападающий «Спартака» Луис Адриано вне сборной Бразилии Тите Команда Московского марафона: кто создаёт самый масштабный беговой праздник
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Загитова: «Нужно закрыть свой рот и не есть»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение