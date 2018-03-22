Проверили «Лужники». Сборная России провела очередную тренировку

Александр Самедов, Андрей Семенов, Владимир Гранат и Позаниматься на главной арене страны сборной нужно было обязательно. Во-первых, здесь другое поле. Во-вторых, в «Лужниках» ни разу не тренировались сразу пять игроков из сегодняшней сборной — Денис Черышев Александр Селихов . Остальные, как минимум, тренировались перед осенним матчем с Аргентиной. В-третьих, всем нужно напомнить, что в пятницу предстоит большой матч, о котором будут вспоминать долгие годы. Сделать это можно только внутри 81-тысячной чаши. К слову, размеры натуральной почти идеальной для этого времени года поляны «Лужников» и «Арены Химки», где наши тренировались предыдущие дни, совпадают вплоть до метра — 105х68. Путь сюда из Новогорска, естественно, занял гораздо больше времени. Если в Химки автобус «долетал» за 10-12 минут, то в «Лужники» — почти час.

Стадион почти готов к проведению матча. На кабинках для запасных игроков уже красуется эмблема Бразильской конфедерации футбола и логотип автомобильного спонсора.