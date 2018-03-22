Ещё
Проверили «Лужники». Сборная России провела очередную тренировку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проверили «Лужники». Сборная России провела очередную тренировку 

SovSport.Ru 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Позаниматься на главной арене страны сборной нужно было обязательно. Во-первых, здесь другое поле. Во-вторых, в «Лужниках» ни разу не тренировались сразу пять игроков из сегодняшней сборной — Денис Черышев, Александр Самедов, Андрей Семенов, Владимир Гранат и Александр Селихов. Остальные, как минимум, тренировались перед осенним матчем с Аргентиной. В-третьих, всем нужно напомнить, что в пятницу предстоит большой матч, о котором будут вспоминать долгие годы. Сделать это можно только внутри 81-тысячной чаши. К слову, размеры натуральной почти идеальной для этого времени года поляны «Лужников» и «Арены Химки», где наши тренировались предыдущие дни, совпадают вплоть до метра — 105х68. Путь сюда из Новогорска, естественно, занял гораздо больше времени. Если в Химки автобус «долетал» за 10-12 минут, то в «Лужники» — почти час.
Стадион почти готов к проведению матча. На кабинках для запасных игроков уже красуется эмблема Бразильской конфедерации футбола и логотип автомобильного спонсора.
В начале тренировки у кромки поля появились зампред Правительства РФ Виталий Мутко и и.о. президента РФС Александр Алаев. Тренерский штаб был на поле и занимался своими прямыми обязанностями. Поэтому гости пообщались с врачом сборной Эдуардом Безугловым. Обсудить было что: и почти эпидемия «крестов» среди игроков национальной команды (только в этом году выбыли из строя Виктор Васин, Георгий Джикия и Александр Кокорин), и визит допинг-офицеров (он случился в 6.30 утра в среду)…
Игроки, тем временем, выполняли несложные упражнения. При этом абсолютно все, вызванные на сбор футболисты (включая травмированного во вторник Руслана Камболова), занимались в общей группе. Как любят говорить футболисты и тренеры, работали все с удовольствием. Какого-то испуга в глазах перед матчем с серьезным соперником, не наблюдалось.
SovSport.Ru: последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Севилья». Видеопрогноз Александра Вишневского Бердыев может стать для РФПЛ местным Сарри Московская монополия. И три гвоздя Дзюбы в крышку авантюры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA раскритиковал МОК за недопуск России на ОИ2
WADA назвало два последних условия для России33
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке75
Загитова: «Нужно закрыть свой рот и не есть»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение