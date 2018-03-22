Проверили «Лужники». Сборная России провела очередную тренировку 

Позаниматься на главной арене страны сборной нужно было обязательно. Во-первых, здесь другое поле. Во-вторых, в «Лужниках» ни разу не тренировались сразу пять игроков из сегодняшней сборной — Денис Черышев, Александр Самедов, Андрей Семенов, Владимир Гранат и Александр Селихов. Остальные, как минимум, тренировались перед осенним матчем с Аргентиной. В-третьих, всем нужно напомнить, что в пятницу предстоит большой матч, о котором будут вспоминать долгие годы. Сделать это можно только внутри 81-тысячной чаши. К слову, размеры натуральной почти идеальной для этого времени года поляны «Лужников» и «Арены Химки», где наши тренировались предыдущие дни, совпадают вплоть до метра — 105х68. Путь сюда из Новогорска, естественно, занял гораздо больше времени. Если в Химки автобус «долетал» за 10-12 минут, то в «Лужники» — почти час.
Стадион почти готов к проведению матча. На кабинках для запасных игроков уже красуется эмблема Бразильской конфедерации футбола и логотип автомобильного спонсора.
В начале тренировки у кромки поля появились зампред Правительства РФ Виталий Мутко и и.о. президента РФС Александр Алаев. Тренерский штаб был на поле и занимался своими прямыми обязанностями. Поэтому гости пообщались с врачом сборной Эдуардом Безугловым. Обсудить было что: и почти эпидемия «крестов» среди игроков национальной команды (только в этом году выбыли из строя Виктор Васин, Георгий Джикия и Александр Кокорин), и визит допинг-офицеров (он случился в 6.30 утра в среду)…
Игроки, тем временем, выполняли несложные упражнения. При этом абсолютно все, вызванные на сбор футболисты (включая травмированного во вторник Руслана Камболова), занимались в общей группе. Как любят говорить футболисты и тренеры, работали все с удовольствием. Какого-то испуга в глазах перед матчем с серьезным соперником, не наблюдалось.