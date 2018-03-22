Очевидец снял на видео призрак женщины — второго пилота самолета времен Мировой войны

По словам тренера по фитнесу Тони Фергюсона, в октябре 2017 года он решил снять на видео пилота-призрака.

Заснять паранормальную активность на борту самолета времен Мировой войны удалось тренеру по фитнесу Тони Фергюсону . Он утверждает, что решил побывать на воздушном судне, на котором, по слухам, есть призрак женщины — второго пилота.

По словам очевидца, в октябре 2017 года он затеял снять на видео пилота-призрака. Однако тогда Тони Фергюсону пришлось со страхом покинуть борт самолета после того, как полтергейст опрокинул его видеокамеру. В марте мужчина вернулся. В результате, в объектив попал странный белый объект.

Во время второго визита, мужчина попросил призрака явиться. После этого из ниоткуда появилось белое перо, которое тут же исчезло. Мужчина также утверждает, что с детства охотится за паранормальными явлениями, так как обладает неким даром, который притягивает представителей потустороннего мира, сообщает Mirror.

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